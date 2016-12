Un 2017 difficile per l’Italia

- Dopo i recenti attacchi terroristici di Berlino, la situazione sulla sicurezza in Italia rimane tesa, ha spiegato il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni. “Non c’è Paese che sia esente da rischi”, ha detto il premier italiano durante una conferenza stampa di fine anno a Roma. “Siamo nel Mediterraneo, una delle regioni in crisi più pericolose del mondo. In Italia la convivenza ha maggior successo che in altri Paesi, ma la minaccia può arrivare dall’esterno” ha continuato riferendosi al terrorista di Berlino Anis Amri, arrivato in Italia nel 2011 e lì radicalizzatosi. Gentiloni ha anche citato l’elevato tasso di disoccupazione del Sud del Paese e la crisi di Monte dei Paschi di Siena. La soluzione di quest'ultima crisi potrebbe richiedere mesi, ha dichiarato Gentiloni. Il Governo italiano ha stanziato un fondo da 20 miliardi per tutto il sistema bancario italiano. Ha inoltre sottolineato la volontà di proseguire con le riforme, avviate dall'ex premier Matteo Renzi, per far crescere l’economia e il Paese prima delle elezioni politiche, che si terranno forse nel 2017. Alla fine di maggio ci sarà un vertice del G7, di cui l’Italia ha la presidenza. Inoltre Gentiloni si è detto disponibile a promuovere il dialogo con la Russia. “È sbagliato tornare alla logica delle guerra fredda. Non ha più senso oggi”, ha dichiarato.