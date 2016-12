Non è ancora ufficiale l'offerta ma i sindacati di Stx France sono già contro Fincantieri

L'Italia avrebbe pagato l'Ucraina per ottenere la restituzione dei quadri rubati a Verona

Mosca, 29 dic 08:32 - (Agenzia Nova) - Il governo italiano avrebbe pagato un "riscatto" di un milione di euro all’Ucraina, mascherato da contributi umanitari, al fine di ottenere la restituzione dei dipinti rubati dal Museo di Castelvecchio di Verona. È quanto riferito dal quotidiano locale “Il Corriere del Veneto”, citato dall’agenzia di stampa russa “Regnum”. Per mesi, il presidente ucraino Petro Poroshenko ha confermato la volontà di trasferire all'Italia più di 17 opere rubate da un museo di Castelvecchio il 19 Novembre 2015, e recuperati dalle autorità ucraine il 6 maggio. La restituzione, però, è avvenuta soltanto lo scorso 21 dicembre. Il giorno prima della restituzione, il 20 dicembre, il ministero degli Esteri italiano ha emesso un breve comunicato stampa, nel quale si comunicava che l'Italia ha deciso di stanziare aiuti all'Ucraina per un milione di euro per "mitigare le conseguenze umanitarie del conflitto in corso nelle regioni orientali dell'Ucraina". Il denaro non andrà direttamente al governo ucraino, ma verrà destinato al Programma alimentare mondiale (700 mila euro) e all'Unicef (300 mila euro).

Da Grecia, Italia e Spagna i segnali di una possibile nuova crisi dell'euro

- Il ministro delle Finanze greco, Euklid Tsakalotos, ha personalmente scritto al presidente dell'Eurogruppo, Jeroen Dijsselbloem, rassicurando che Atene terrà fede a tutti gli impegni economici concordati. Aveva destato preoccupazione, infatti, lo stanziamento non concordato di 617 milioni di euro stabilito dal Premier greco Alexis Tsipras ai pensionati greci. Berlino e l’Fmi non sono tranquilli. Ma a preoccupare la Germania ci sono anche la Spagna e, soprattutto, l’Italia. La passività della Banca Centrale Italiana da 129 miliardi di euro è aumentata in 12 mesi a 358,6 miliardi, mentre la Germania è il più grande creditore dell’area euro con 754 miliardi di euro attestati nel mese di novembre di quest’anno. Quello che temono gli economisti di Berlino è una fuga di capitali dall’Italia. La settimana scorsa il Governo ha deciso di istituire un fondo salvabanche di 20 miliardi di euro che secondo S&P aumenterà il debito pubblico di 1,2 punti percentuali, al 131,6 per cento del Pil. Gli aiuti di Stato, destinati in primo luogo a Monte dei Paschi di Siena, dovrebbero essere erogati, secondo le regole della Ue, solo in casi eccezionali e solo se gli azionisti ed i creditori sono già stati chiamati a ripianare le passività della banca. Il ministro delle Finanze tedesco, Wolfgang Schauble (Cdu), avverte: “La Bce e la Commissione europea devono vigilare costantemente e assicurare il rispetto delle normative europee da parte delle autorità italiane”. I governi europei, scrive "Handelsblatt", fanno appello alla flessibilità economica e finanziaria per garantire la propria sopravvivenza politica. Il rispetto delle norme comunitarie, però, verrà garantito dal rigore dei Paesi del Nord Europa, e in primo luogo dalla Germania, ha ribadito da Schauble. Il Ministro tedesco ha raccomandato un avanzo primario di bilancio per la Grecia del 3,5 per cento del Pil, mentre l’Fmi ha ritenuto più consono l’1,5. Il gruppo parlamentare dell’Unione di centrodestra tedesca preme affinché l'Fmi assuma un ruolo di vigilanza ancor più rigoroso, per evitare che la Grecia - e non solo - possa uscire dall'euro, innescando una crisi della moneta unica. Secondo il Consiglio federale delle Cdu “c’è più bisogno di disciplina finanziaria e più riforme strutturali nella maggior parte dei Paesi dell’eurozona. Inoltre il partito chiede l'attribuzione di un potere sanzionatorio discrezionaleal Consiglio dei ministri della Ue. I politici della Cdu vogliono “una posizione altrettanto forte di quella del Commissario alla concorrenza”. Sempre secondo la politica tedesca, è necessario anche un intervento del Meccanismo europeo di stabilità (Mes), cui secondo Schauble e Jens Weidmann, presidente della Banca federale tedesca, andrebbero assegnati “più forti competenze sul monitoraggio delle finanze e delle politiche economiche degli Stati”. Questo a tutto sfavore della Commissione che, secondo i politici tedeschi, non fa rispettare sufficientemente le regole in materia di riforme e risanamento dei conti pubblici.