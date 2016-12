Il peccato capitale che ha portato Mps alla nazionalizzazione

Germania, domande sull’assassino di Berlino

- Quando le agenzie di sicurezza tedesche parlano di “individui pericolosi”, le loro liste non dicono più di questo. Gli uffici della polizia di Stato e la polizia criminale federale decidono autonomamente quali criteri e priorità determinino la "pericolosità" dei soggetti attenzionati, e non esiste nessuna definizione legale al riguardo. Attualmente sono 200 gli “individui pericolosi” in Germania, secondo quanto riferito dal ministro dell'Interno Thomas de Maizière al tedesco “Bild”. Il numero è elevato - c’è stato un aumento significativo dal 2014 - ma la maggior parte di questi soggetti sono già stati condannati e messi in carcere, e dunque l'ampiezza della lista non è sinonimo di negligenza di controlli da parte delle autorità. C’è bisogno di indicazioni giuridiche chiare per comporre tale lista e per i controlli e l’eventuale detenzione. La Csu preme per un inasprimento delle norme e chiede al partner di coalizione, l'Spd, di individuare criteri ben definiti che dettino il “pericolo per la sicurezza pubblica”. Secondo l’articolo 33 della convenzione di Ginevra, un profugo perde il diritto all’asilo se costituisce un pericolo per il paese che lo ospita ed è condannato per un crimine particolarmente grave. Tuttavia in Germania esistono numerosi paletti e tutele. Nel Reno-Vestfalia del Nord la detenzione preventiva non può durare più di un singolo giorno, in Baviera e Baden-Wuerttemberg 14, a Berlino 4. La legislazione è eterogenea. Il Presidente della Cdu della Renania settentrionale-Westfalia, Armin Laschet, si è detto favorevole, dopo gli eventi di Berlino, a una maggiore restrizione della libertà personale in caso di pericolosità dell'individuo. In pratica, scrive la "Sueddeutshce Zeitung", si richiede un’inversione della presunzione d’innocenza; la proposta era già stata avanzata nel 2007 dall’allora ministro dell'IInterno Wolfgang Schauble. Attualmente non ci sono obblighi di scambio d’informazioni nel sistema di Europol e nell’area Schengen. Abdul Rahim era già stato, ad esempio, condannato in Italia a quattro anni di reclusione per incendio doloso. C’è infine da aggiungere che pochi paesi hanno l’obbligo di riprenderere in carico i loro cittadini condannati in Germania, a meno di accordi particolari, come quello fra Ue e Turchia, per via della difficoltà d’identificazione di quanti non sono in possesso di un documento. Amis Amri era stato riconosciuto come tunisino nel 2015.