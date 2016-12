Mps, cronaca di una morte annunciata

Germania, polemiche dopo attentato Berlino: Fdp parla di 'fallimento del governo', Spd di 'demenza politica'

- Il ministro della Giustizia tedesco, Heiko Maas (Spd), ha espresso sconcerto per gli attacchi politici rivolti al governo dopo il grave attentato terroristico di lunedì. "Nessuno dovrebbe tentare politicizzare i fatti di Berlino" per i propri scopi, ha detto il ministro, commentando le polemiche divampate tra i partiti Cdu, Csu, Spd e Fdp in seguito alla fuga del sospetto terrorista tunisino Anis Amri, ben noto alle autorità per il suo profilo radicale prima dell'attentato. Le questioni aperte sono principalmente due: le accuse di fallimento dell'autorità e la richiesta di un giro di vite alla politica d’asilo per i rifugiati. Secondo la Procura federale e l'Ufficio federale di polizia criminale, il tunisino, incarcerato per anni in Italia, era noto da mesi per la sua pericolosità. I periodici “Focus” e “Der Spiegel” avevano denunciato già la scorsa estate il pericolo di attentati in Reno-Vestfalia del Nord, ma gli elementi a disposizione della polizia non erano bastati a far scattare l'arresto del tunisino. Il Presidente dell’Fdp, Christian Lindner ha parlato di “errore irreversibile” accusando il ministro dell'Interno della Regione Ralf Jaeger (Spd). “E' un fallimento dello Stato che non può essere tollerato”, ha dichiarato Lindner all’agenzia “Lpd”, chiedendo per il futuro un monitoraggio continuo dei soggetti pericolosi. Una dura critica alle autorità è stata avanzata anche dal presidente della Renania-Vestfalia, Armin Laschet che ha richiesto una maggiore collaborazione tra il governo federale e quelli statali. Il Presidente nazionale della polizia federale, Rainer Wendt Laschet, ha respinto le accuse con parole taglienti in una dichiarazione al “Rheinische Post”: “E' una vergogna parlare di fallimento nel caso di Anis Amri, soprattutto se a farlo sono politici come Armin Laschet, che non hanno alcuna idea di quali ostacoli la magistratura e la polizia debbano affrontare a causa delle norme disposte dal legislatore”. Il Capo della polizia ha proseguito: “Tutti coloro cui è stata respinta la domanda d’asilo dovrebbero rimanere in custodia fino al momento dell’espulsione. Tutto il resto è una farsa”, ha dichiarato. Amri nel 2015 era arrivato in Germania dall’Italia, dove aeva cambiato la sua identità. La sua domanda d’asilo era stata respinta, poi se ne erano perse le tracce, fino a lunedì sera. Thomas Strobl, ministro dell’Interno del Baden-Wuettemberg, nonché vicepresidente federale della Cdu, ha chiesto pene durissime per qualunque migrante nasconda la propria identità o fornisca generalità false. Inoltre ha richiesto opzioni aggiuntive per le agenzie di sicurezza, come dichiarato dalla “Faz.net”. Wolfgang Bosbach, esperto di politica interna della Cdu, ha accusato l'Spd di bloccare la realizzazione di centri di transito ai confini del paese che permetterebbero, come dichiarato alla “Zdf”, di identificare i rifugiati prima di consentire il loro ingresso nel paese. Tale richiesta è stata respinta da Uli Groetsch (Spd) che così si è espresso in proposito: “Mi chiedo se i politici nazionali e i sindacati soffrano di demenza politica”. Anche Ralf Stegner Bosbach, Vice capo dell’Spd, si è espresso contro la proposta dei centri di transito, perché non compatibili con il diritto d’asilo tedesco. Se condo Stagner, andrebbero invece stretti accordi con i paesi del Maghreb e intensificato lo scambio di informazioni con gli altri paesi europei. Cosa quest’ultima ancora non avvenuta, dal momento che le autorità tedesche sembravano ignorare il fatto che il tunisino fosse stato già condannato nel suo paese d'origine e poi in Italia. Nel frattempo nella notte si è appreso che la polizia ha arrestato due fratelli kosovari di 28 e 31 anni a Duisburg: sono sospettati di aver pianificato un attacco contro il centro commerciale di Oberhausen.