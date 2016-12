Lo stato italiano salverà Mps

Germania, dopo l'attentato la Csu mette Merkel sotto pressione

- Dopo il tragico attentato di lunedì a Berlino, ieri il ministro degli Interni bavarese Joachim Herrmann ha chiesto una revisione della politica dei rifugiati da parte del Governo federale. Intervistato dalla radio tedesca, il politico della Csu ha sottolineato come gli attacchi a Wuerzburg e Ansbach, nel mese di luglio, fossero stati perpetrati da persone arrivate "nell'ambito del flusso dei rifugiati in Germania"; lo stesso può dirsi dei sanguinosi attacci di Parigi e Bruxelles, rivendicati dall’Isis. Dodici persone sono decedute lunedì, investite da un tir dirottato, pare, da un altro richiedente asilo, forse di nazionalità tunisina. Solo 14 ore dopo, il Presidente della Csu, Horst Seehofer, aveva chiesto un ripensamento sulla politica dei rifugiati. “Siamo responsabili davanti alle vittime e all’intera popolazione, per un ripensamento dell’intera nostra politica sull’immigrazione”, aveva detto all’inizio di una riunione di gabinetto a Monaco di Baviera, attaccando nuovamente la politica sui rifugiati del cancelliere tedesco Angela Merkel. Queste sue dichiarazioni hanno trovato una forte opposizione sui social media e fra le opposizioni, oltre ad una parte dell’Spd. Seehofer ha dichiarato alla “Sueddeutsche Zeitung” di non voler fare speculazione politica per “guadagnare consensi elettorali a buon mercato”. Al momento delle sue dichiarazioni era ancora sospettato dell'attentato un giovane pakistano, successivamente scagionato. Ma la posizione della Csu in merito era già questa in precedenza ed è previsto un incontro in proposito con la Cdu per il mese di febbraio. Anche il segretario generale della Csu, Andreas Scheuer, ha dichiarato alla “Zdf” che “occorre ragionare su sicurezza ed immigrazione in concomitanza”. “La gente ora si aspetta che lo Stato prenda il controllo della situazione e della sicurezza”, ha proseguito Scheuer, facendo riferimento alle prossime giornate festive e alle partite di Bundesliga. Anche il presidente del gruppo della Cdu in Nord Reno-Westfalia ha dichiarato che andranno riviste le posizioni politiche sui rifugiati. L'esperto della Cdu per la politica interna, Wolfgang Bosbach, ha proposto di bloccare i rifugiati se la loro identità e la loro cittadinanza fossero poco chiare. Alla radio bavarese ha dichiarato di trovare “singolare il fatto che i rifugiati non perdano i loro cellulari, ma i loro documenti sì”. Il ministro degli Interni, nonché Vice-presidente federale della Cdu nel Baden-Wuerttemberg, Thomas Strobl, ha invece criticato le posizioni di Seehofer, pur ammettendo che “ci sono molte analogie tra le esigenze della Csu e le mie proposte in merito di immigrazione”. Ha inoltre precisato, il Ministro, che la normativa tedesca deve essere adattata “pezzo per pezzo” ai cambiamenti in atto. Lo specialista per gli stranieri e la politica sulla sicurezza della Csu, Florian Hahn, ha detto in un’intervista che le Forze armate potrebbero collaborare con la polizia a garantire la sicurezza interna per via delle attrezzature speciali di cui dispongono. Da parte dell’Spd, delle opposizioni e del ministro della Difesa Ursula von der Layen la proposta è irricevibile.