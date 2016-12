Mps non convince gli investitori, inevitabile l'intervento dello Stato

Monte dei Paschi non convince gli investitori, inevitabile intervento dello Stato

- Il piano di ricapitalizzazione da 5 miliardi di euro lanciato da Monte dei Paschi di Siena è prossimo al fallimento, scrive l'agenzia "Bloomberg". L'emissione di nuove azioni riservata agli investitori istituzionali, lanciata nella giornata di lunedì e la cui scadenza è fissata per domani, non ha suscitato l'interessamento sperato. Il fondo sovrano del Qatar, che si era detto interessato a partecipare alla ricapitalizzazione, non ha ancora sottoscritto l'offerta, a causa della crisi politica in Italia e del mediocre risultato del secondo piano di swap volontario rivolto ai creditori di Mps: piano che sino a ieri ha raccolto circa 500 milioni di euro. Martedì le azioni dell'istituto di credito senese hanno incassato una nuova perdita dello 0,4 per cento a 18,54 euro: dall'inizio dell'anno, il titolo di Mps ha accumulato una perdita dell'84 per cento. Il piano di ricapitalizzazione della banca è composto di tre elementi interconnessi: lo swap volontario di obbligazioni subordinate in cambio di azioni di nuova emissione; l'offerta di nuove azioni agli investitori internazionali; e la dismissione di crediti deteriorati dal valore di 27 miliardi di euro tramite una maxi-cartolarizzazione. Dal momento che la banca non pare in grado di raccogliere i 5 miliardi previsti dal piano concordato con la Banca centrale europea, si fa sempre più concreta la prospettiva di un intervento diretto dello Stato italiano: era stato proprio il governo, del resto, a preannunciare il fallimento del piano di ricapitalizzazione, presentando al parlamento il progetto di un fondo da 20 miliardi di euro da destinare al salvataggio degli istituti di credito nazionali in maggior difficoltà. Il nuovo governo italiano, scrive "Bloomberg", "si imbarca in un cammino tossico per soccorrere le banche". Il fondo predisposto dal governo del premier Paolo Gentiloni rappresenta "un passo necessario ma pericoloso", spiega Carlo Alberto Carnevale Maffe, docente dell'Università Bocconi di Milano. Il governo "deve trovare un equilibrio tra le pressioni politiche, incluse quelle provenienti dal Partito democratico, e l'adesione alle norme dell'Unione europea, che tutelano i contribuenti dai costi dei salvataggi bancari". Secondo Maffe, il governo italiano rischia non soltanto di non reperire la quantità di risorse finanziarie necessarie a sostenere efficacemente le banche in difficoltà, ma anche "di non individuare il giusto meccanismo". Proprio le implicazioni politiche della crisi di Mps hanno impedito ai governi italiani di intervenire tempestivamente per scongiurare l'epilogo ormai prossimo. Preparando il terreno per l'iniezione di denaro pubblico a favore delle banche in difficoltà, il governo Gentiloni ha puntato "a proteggere i risparmiatori", come sottolineato da un comunicato della presidenza del Consiglio. Il ministro dell'Economia, Pier Carlo Padoan, ha parlato di un aumento del debito pubblico come di una misura "singola e temporanea". In pochi, scrive però "Bloomberg", prestano fede a queste dichiarazioni: Christoph Schmidt, presidente del consiglio degli esperti economici del cancelliere tedesco Angela Merkel, ha ribadito che la ristrutturazione di Monte dei Paschi dovrebbe avvenire "nell'ambito delle regole concordate, il che significa che i creditori, e non i contribuenti, dovrebbero contribuire al salvataggio" dell'istituto di credito. Quel che è certo, conclude "Bloomerg", è che lo stanziamento di 20 miliardi di euro da parte dello Stato proietterà il debito pubblico italiano al 134 per cento del Pil: e questo proprio mentre l'Italia, mancati gli obiettivi di riduzione del debito per l'anno corrente, ne ha rimandato il conseguimento al 2017