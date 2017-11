Gallitelli vince le elezioni del mercato di Lorenteggio

Ieri al mercato di Lorenteggio a Milano abbiamo allestito un seggio volante. Hanno votato in 1.500. Ecco il risultato, scheda per scheda: Gallitelli, Gallitelli, gen. Gallitelli, Renzi, Gallitelli, Renzi… così, con questa cadenza. Alla fine 1.000 voti a Gallitelli, 500 a Renzi. Zero a Di Maio.