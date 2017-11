Maria Grazia, ti amo dal 2005

Gentile Maria Grazia Cucinotta, le scrivo solo oggi perché ieri stavo piangendo per niente. Sono innamorato di lei dal 2005. Siete bellissima. Spero di incontrarla per dirvelo in modo più romantico che una semplice lettera d’amore. Anzi potremmo vederci oggi a Lugo di Romagna davanti al monumento che ricorda Piccadilly Circus? Amore, mi chiamo Maurizio, ho 41 anni (li compio oggi). Come lavoro sono magazziniere della Fao presso la sede di Milano. Qui abbiamo 10 kg di farina e 10 kg di riso. Tu dirai: “Così poco?”. No amore, è quello che serve non essendoci oggi una grande necessità. Come sai la Fao è un organo dell’Onu, per cui sono dipendente dell’Onu: non mi possono licenziare. Domani vado al Sestriere a fare il capo idraulico di un albergo, il più grande d’Europa (1.500 stanze). Ci sono alle mie dipendenze 20 idraulici, tutti diplomati a Dusseldorf. Amore, adesso ti saluto, vado a fare un lavoro di giardino presso un noto personaggio. Gli ribalto il giardino e gli metto giù tutte le piante dei paesi baltici. Come uomo è molto bello, spero che la mia impiegata non si innamori.