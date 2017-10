Dove inizia e dove finisce Milano

Non avendo hobby giro per Milano a piedi per 15 ore al giorno. Tutti i giorni. Il primo cartello di località a sud che segna “Milano” è distante dall’ultimo cartello a nord 35 km. Io parto alla mattina, tocco il cartello a sud e dopo circa 8-9 ore arrivo e tocco il cartello a nord. Uguale per il primo cartello a ovest che dista dal primo a est 50 km.

Milano ha nelle sue numerose entrate ben 1.200 cartelli di località che indicano il confine di inizio e fine del territorio comunale. Io li voglio toccare tutti. Come hobby è bello e completo.