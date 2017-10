Forza Marco Della Noce

Marco Della Noce è il cabarettista che in assoluto ha fatto più serate allo Zelig, non quello in tv, parlo del palco. In 30 anni che c’è il locale, Marco, prima con il duo poi solo ha fatto 4.600 serate. Mi dispiace che viva in auto. E’ sempre stato il mio collega (e comico) preferito. Per cui o i comunisti miliardari gli danno 1 milione di euro (e uno anche a me) o cominciamo a cantare e dire tutto a Libero, che insieme a Giornale, Foglio e la Gazzetta di Reggio Emilia ci ascoltano.

Forza Marco, ricordati di quando eravamo a Bologna a fare un programma e andavamo a mangiare al McDonald’s fisso, anche alle 5 del mattino. I comunisti, venuto a saperlo ci hanno tagliato in scaletta. Quindi siamo diventati anche noi del partito.