C'è una componente di Forza Italia che è No Tav

Tanti non lo sanno ma c’è una componente di Forza Italia (di cui faccio parte) che è No Tav. Il nostro motto è semplice: “Cosa hanno inventato gli aerei a fare?”. Intenzioni di voto (sondaggio molto bello fatto nei 1.200 mercati rionali delle cento città capoluogo e paesi in provincia). Pd: 26%. M5s: 25%. Forza Italia: 16% (con Berlusconi leader 23% Lega: 18%. Fratelli d’Italia: 6,5%. Alfano: 4%. Usciti dal Pd (varie sigle): 2,5%. Coalizioni. Pd + cugini (rompipalle) 28,5%. Centrodestra 40% + Alfano 4%.