Appello per non dimenticare gli europarlamentari

Come parlamentare a Bruxelles per il Movimento 5 stelle sono molto deluso. Tutti i riflettori sono puntati sui deputati miei colleghi a Roma. A loro la gente per strada chiede autografi, li bacia tipo divi del cinema. A me quando torno in Italia nessuno mi ferma per strada. Parliamoci chiaro, io sono entrato nel Movimento 5 stelle per vantarmi con un microfono su un palco, come fanno i miei colleghi in Italia. A questo punto da oggi entro in Forza Italia, gruppo Popolari.