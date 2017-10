Gentile modella che fa la pubblicità di Marina Rinaldi su Io Donna, siete bellissima. Per voi lascio tutto, e sto tutto il giorno a scrivervi. Sia lettere d’amore che lettere semplici. Come ragazzo lavoro in agricoltura. Sono sull’Appennino e mi sposto ogni giorno per vedere di catturare qualcosa, sia di fauna ittica che caprioli e daini. Amore, domani vengo giù dalle colline per andare al mercato di Reggio Emilia, potremmo vederci? Arrivo con la corriera delle sei di mattina. A mezzogiorno vado a mangiare alla mensa scolastica del comune. Alla sera prendo il pullman e torno nella mia baracca nei boschi. Ultimamente la notte girano i lupi. I cinghiali invece spaccano tutto, per cui a volte li mando via. Oggi compio 51 anni e vado a festeggiare a Milano in una discoteca con i giocatori dell’Inter. Essendo che tutte le volte che gioca l’Inter dal 1965 scendo dalle montagne per seguirla, Spalletti mi vuole in panchina di fianco a lui. Basta che non comincio a dirgli “metti questo, togli quello…”.