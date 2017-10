Gentile Jennifer Lopez, vi amo

Gentile Jennifer Lopez, ecco la lettera d’amore che ho preparato per voi.

Inizio: Vi amo! Sono un disoccupato di Vicenza. I miei avi dal 1460 al 1950 hanno avuto tutti la pellagra. Circa cinque secoli di pellagra. Io sono il secondo a non averla. Invece un mio amico non riesce a entrare nelle car sharing elettriche che ci sono in giro per Milano. Tu dirai: “Per me sei tu!”. No amore, il mio amico ha la testa talmente grossa che siccome le portiere non si spalancano ma fanno un angolo molto stretto, lui non passa. Ieri abbiamo tirato via la portiera per farlo entrare. Ci hanno visto e sono andati a dirlo. Oggi vediamo se noleggiarne un’altra e fare entrare il mio amico da sotto. Ma non penso.

Ciao amore

P. S. Potremmo vederci a Otranto a cena?

P. P. S. Volevo chiederti un favore: puoi venire alla festa del Foglio a Firenze? Sarei contento di conoscerla per consegnarle a mano le 1.500 lettere che le ho scritto. Un caro saluto.