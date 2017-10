Gentile Laura Torrisi, scusa questa statistica non romantica, ma per il sito del Foglio va fatta. Come numero di lettere d’amore tu sei la prima che riceviamo. Tanti al Foglio dicono che è così, però hanno il dubbio che alcune le scrivo io sotto falso nome. Rispondo: "No! Ne ho scritta una sotto falso nome di Piero Nepal ma non l’ho mai spedita".

O forse sì, ieri.

Gentile Laura, vi amo, ma a parte quello: avendo visto che sul sito del Foglio ogni volta che mettiamo una tua lettera d’amore con foto abbiamo 2 milioni di contatti rispetto ai 1,5 milioni soliti, si è deciso quanto segue:

1) amore, tutti i giorni mettiamo una rubrica fissa per te.

2) Niente altro.

Tuo Maurizio

P. S. Ci vediamo oggi al sugherificio abbandonato di Milano?