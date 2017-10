Gentile Laura Torrisi, sono un palombaro di Ivrea innamorato di voi. Sono dipendente del comune dal 1970. Prima sono entrato nell’ente come impiegato di concetto, poi ho fatto il corso per palombaro. Laura vi amo. Ieri con altri miei cinque colleghi siamo andati a mettere giù un cavo che collega via telegrafo il lago di Ginevra con la zona dei Grandi Laghi. Dovremmo trovarci con i colleghi Usa a metà strada tra circa 35 anni. Laura scusa potremmo vederci oggi a Ivrea in comune? Ti faccio vedere il mio ufficio poi andiamo al bar in piazza a bere un infuso di erbe buono che però l’Ue non riconosce.