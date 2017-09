Macché Baglioni, fate presentare Sanremo ad Augias e Gruber

Non per mancare di rispetto a Claudio Baglioni, ma perché non si fa presentare il Festival di Sanremo a Corrado Augias? Non dico sempre, ma almeno una volta. E’ bravo, sa parlare, sa comportarsi ed è molto educato. E’ riuscito pure a collegare la Traviata con le olgettine a suo tempo. E in più è obiettivo. Come del resto Lilly Gruber. Perché non si fa presentare Sanremo anche a lei? Anche perché se gli spot di Armani avevano le musiche dei Depeche Mode, allora anche la Gruber che veste Armani può presentare Sanremo che rappresenta la musica. Non c’è nessun conflitto di interessi. Anche perché Giorgio Armani non è né il proprietario del casinò, né il presidente della Rai.