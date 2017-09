Ti amo, Gwyneth Paltrow. Anche se non riesco a pronunciare il tuo nome

Lettera a Gwyneth Paltrow. Amore hai un nome che non riesco a pronunciare. Ho provato con la ricerca vocale. Io dicevo nel telefono “Ginet Patro”, lui capiva “zainetto”. Alla fine sono riuscito a trovare come scrivere il tuo nome. Ti amo. Ieri ho speso tutti i miei risparmi per comprare nel tuo sito terre di luna e uova di canguro. È il sito più beauty del mondo. Prodotti completi. Amore possiamo vederci oggi davanti al bar di mio zio?