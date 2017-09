Lettera d’amore completa a Joana Sanz. E non solo

Lettera d’amore a Joana Sanz. Joana, ho visto la sua pubblicità della Carpisa su Io Donna. Non ho mai visto una donna così bella. E anche una borsa. Sono il titolare del bar “Castore e Polluce” di Vibo Valentia. Scusi se le scrivo solo oggi, ma ieri ero impegnato. Il bar “Castore e Polluce” è il più bello che c’è in Italia. Io ho 39 anni e leggo sempre Io Donna, il settimanale. E’ qui che vi ho visto. Siete bellissima. Oggi telefono alla Carpisa per ringraziarla.

Un bacio, Maurizio

Altra lettera d’amore (molto completa anche questa). Gentile top model che fa la pubblicità di Sportmax su Io Donna, vi amo! Siamo due fratelli, entrambi con la testa a forma di pera, io leggermente, mio fratello di più. Entrambi suoi fan. Vorremmo incontrarvi. Come facciamo a sapere chi siete? Niente, adesso telefono in ditta Sportmax. Questa lettera per conoscenza la mando al Foglio nella rubrica di quel comico non comunista innamorato della pubblicità a Gioielli Giovanni Raspini, sempre su giornali per donna.

Un bacio