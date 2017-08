Mara Carfagna candidata premier dicono gli ambulanti veneti

Siamo un gruppo di ambulanti (circa 2.000) del Veneto. Tutti iscritti a Forza Italia.

Facciamo i mercati in giro nei paesi e abbiamo ben chiaro quello che pensa la gente. Ieri abbiamo votato per decidere il candidato premier azzurro. Ecco lo scrutinio in diretta:

- Mara Carfagna,

- Carfagna,

- Carfagna,

- Carfagna Mara,

- Tajani,

- Carfagna,

- Carfagna…

Risultato finale: Carfagna 1.950 preferenze, Tajani 50. Conclusione: se la dirigenza di Forza Italia non nomina come suo premier l’on. Carfagna non votiamo più Forza Italia. Siamo stufi di alzarci alle due di notte per andare sul posto a preparare il banco in piazza. E vedere alle 8,30 l’impiegato comunale che passa per andare in municipio e poi ci ripassa davanti alle 14 in punto, con la moglie che fa lo stesso lavoro alla provincia e la figlia che insegna comunismo alle elementari. Noi che abbiamo investito 100.000 euro per il camion e per la merce subiamo concorrenza sleale e stiamo zitti sul resto. A questo punto direi di fare così: chi è raccomandato come Milani ha un bel posto, essendo comunista. Noi democristiani no. Ecco perché votiamo Lara Comi come Commissario europeo per il commercio. Risponde Maurizio Milani: “Non sono comunista, ma la Mogherini è bellissima e brava. Segue lettera d’amore”.