Lettera d'amore ad Anna Valle

Lettera molto breve ma molto completa ad Anna Valle. Eccola.

“Mio unico e vero amore gentile. Sì, è vero, ieri ho scritto una lettera sentimentale a un’altra donna. Però c’è una bella differenza tra lettera d’amore (tutte quelle che scrivo le scrivo per te) e lettera sentimentale. In quest’ultima si manifesta un sentimento generico che può diventare amore ma non lo è. Per te sì”.