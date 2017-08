Cara Martina Colombari, lei è una donna tra le più belle del mondo

Gentile Martina Colombari, sto leggendo solo adesso la sua intervista al Corriere. E’ bellissima. Non ho mai letto un’intervista così bella. Lei è una donna tra le più belle del mondo.

Vorrei che fosse candidata per Forza Italia. Sarebbe la più bella parlamentare di sempre.

P. S. Scusi, potrebbe dire a Candida Morvillo che la amo? Le ho scritto diverse letterine d’amore ma non mi risponde. A questo punto non so cosa fare. Lei cosa mi consiglia? Scriverle ancora? Non scriverle più? E se poi si offende? Non vorrei che pensi che il mio amore non è deciso e non è tenace. La ringrazio tantissimo. Questo rubrica, Innamorato Completo, è dedicata a lei.

P. P. S. Inutile dire che tutte le rubriche del Foglio e anche quelle di tutti i quotidiani italiani sono dedicati alla vostra bellezza.

Un bacio

Tuo Maurizio