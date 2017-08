Lettera d'amore totale ad Anna Tatangelo

Lettera d’amore totale. Gentile Anna Tatangelo, dopo avervi vista negli spot di Kissimo vorrei dare le dimissioni. Siete troppo bella.

Sono commissario prefettizio in un comune il cui consiglio comunale è stato sbattuto fuori. Sono al mio primo incarico avendo 29 anni (esatti). Vi amo.

Oggi scrivo una lettera alla mia fidanzata per comunicarle che ho deciso di lasciarla. Dispiace perché stavamo insieme dal campionato 1997/98.

Sto imparando l’inglese per avviarmi alla carriera diplomatica. Penso di iniziare oggi.

Anna, basta dirti bugie: non è vero niente di quello che ho scritto sopra. Alleno le giovanili del Borussia Dortmund, sei bellissima. Potremmo incontrarci oggi a Trigoria, dove anche qui alleno le giovanili di calcio? Per legge non potrei allenare più squadre. Ma io non solo alleno due squadre di football, sono anche titolare di un frutteto ogm in zona Chianti.

Un bacio, tuo Maurizio