Lettera d'amore ad Anna Tatangelo

Ecco una lettera l’amore (tra le tante) che abbiamo ricevuto qui al Foglio dopo che abbiamo visto la pubblicità di Kissimo, l’intimo moda con Anna Tatangelo.

Gentile Anna, la sua pubblicità di Kissimo è bellissima. Lei è la donna più bella del mondo. Dopo averla vista in Kissimo siamo stravolti. Anna, amore, almeno rispondici con una lettera al Foglio dove ci saluti. Siamo 10 disoccupati di Milano e abitiamo nell’ultimo palazzo della città, dopo di noi c’è solo un campo dove c’è l’area per i circhi. Ieri uno aveva fuori dromedari a pascolare. Noi per renderci utili abbiamo cominciato a portare acqua ai dromedari. Siamo stati in ballo tutta la giornata. Nessuno si è visto, né il padrone del circo né il sindaco. In pratica si è lavorato gratis. Sempre ieri siamo andati dove c’è parcheggiato un altro circo. Anche qui abbiamo dato da mangiare diverse balle di fieno ai dromedari. Tieni conto, cara Anna, che a Milano ogni giorno sono di stanza dai 15 ai 20 circhi distanti tra loro qualche chilometro. Oggi andiamo a dar da mangiare e bere a tutti i dromedari dei circhi che ci sono in provincia di Oristano. Sono due, ognuno con settanta dromedari (ma sono i dati della questura, quindi penso meno; comunque non c’è problema). Io amore non vado. E’ troppo distante. Un conto è dare da bere ai dromedari dei circhi di Milano, un conto è invece andare sino a Oristano. Il vero problema, dispiace dirlo, è che il Comune di Milano non è contento del nostro impegno civico. Hanno già telefonato in municipio a Oristano. Ho intercettato la chiamata: “Ragazzi arrivano 10 disoccupati milanesi. E’ inutile cercare di farli desistere. Loro sono dei cretini e basta. Per cui ditegli di dar da bere ai dromedari e non pagateli”.

Amore scusa se sono andato fuori contesto. Ti mando un grande saluto. Sei bellissima. Come cantante sei la più brava. Per me del mondo. Ma anche per altri.