Lettera d'amore a Valentina Bisti

Gentile Valentina Bisti, vedo il programma per voi. Siete bellissima. I primi piani che vi fanno sono tra i più belli di sempre. Anzi dovrebbero fare tutto il programma fisso sul vostro primo piano. Vorrei fidanzarmi giustamente con voi. Come lavoro sono sistemato. Disegno Bambi (l’antico cerbiatto le cui gesta ci deliziano dal 1920). Io sono il 35° disegnatore che si occupa di lui. Per fare un disegno di Bambi ci metto 30 ore (ore trenta). Tieni conto che un cartoon con Bambi ha 15 mila disegni, quasi tutti con lui presente. Ieri sono stato licenziato per giusta causa. Infatti nella storia Bambi si slogava la zampa. Io ho disegnato la zampa in questione grossa il doppio. I capi si sono lamentati. Ma non parliamo di lavoro, amore, parliamo di noi. Oggi sono al bar della Rai a Saxa Rubra (devo consegnare venti scatoloni di derrate alimentari, panini, brioche, patatine, dolci). Arrivo con il furgone di un mio conoscente la targa è MIR21524. E’ un furgone vecchio ma va ancora benissimo. Quando passo la gente lo guarda e dice: “Ma ancora girano furgoni del genere?”.

Ciao amore, un bacio.