Il barbiere innamorato

Gentile Emma, questo spazio sul Foglio è sempre stato per lei. Vi amo da sempre. Attualmente vivo in un negozio di barbiere abbandonato a Milano. Dalla via si vede che dentro c’è qualcuno che dorme tutto il giorno. Infatti il negozio ha giù la saracinesca, ma è di quelle a maglie larghe. Tanti ragazzi mi scherzano intanto che passano. Il barbiere che c’era prima ha chiuso per motivi sentimentali: si era innamorato di una cliente del negozio di fianco. Anche quello ha chiuso, in quanto i 1.500 clienti del barbiere erano anche suoi clienti. Oggi andrò a dormire lì. Un saluto sincero.