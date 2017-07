Vedere Katy Perry e innamorarsi ancor di più di lei

Oggi a Capri ho visto Katy Perry. Sono saltato per terra. Il mio vero e unico amore. La donna più bella di sempre. Le ho buttato sul motoscafo le 500 lettere d’amore che le ho scritto solo ieri. Penso che se le farà tradurre dal suo agente italiano. Speriamo traduca bene, e non metta che sono disoccupato dal 1989. Anche perché di questo non ho scritto. Infatti in una lettera d’amore la prima cosa è non dire dei ragionamenti non completi.

Katy, ti amo.