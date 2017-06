Centauro innamorato

Dispiace dirlo, ma tutti i motociclisti sopra i 50 anni pur essendo sposati sono innamorati di un’altra donna (di solito Hoara Borselli, già fidanzata di Zenga). Essendo con la mente concentrati su un’altra donna, succede che il centauro si dimentichi la moglie all’Autogrill. Lei a sua volta si innamora del benzinaio, ma decide comunque di fare una scenata al marito. Parliamoci chiaro, quando l’uomo è innamorato non capisce più niente, per cui sarebbe bene che certi lavori all’innamorato vengano impediti, tipo nelle centrali atomiche, guidare i treni, eccetera. A chi non è capitato di essere innamorato di Anna Tatangelo e quindi di non riuscire ad assemblare un mobile Ikea? La tua compagna capisce subito: “Piero, hai la testa altrove…”. “No amore, è solo un po’ di stress, ma nemmeno”. Lei: “Ma possibile che un ingegnere civile quale tu sei sia così distratto? Non è che sei innamorato di Anna Tatangelo?”. Piero: “Amore, no! Mi piace come donna ma amo te!”. Questa patologia è ben descritta sia da Cesare Lombroso sia dall’Ariosto: perdere il senno per amore. Alcuni per esempio, appena vedono un video di Jessica Parker aprono la finestra e scaraventano giù una poltrona. E’ un gesto d’amore totale che lascia i presenti perplessi, ma nemmeno: ognuno reagisce a suo modo. Alcuni corrono in cantina e sbattono via il modellino di veliero che era stato costruito con tanta pazienza. Scusa, questo quando? Quando vedono l’impiegata di posta più bella del mondo (piazza Cordusio, Milano).

La donna è diversa

La donna invece è diversa. Davanti all’amato finge di svenire, oppure aspetta per giorni fuori dalla villa di George Clooney e quando esce lo tampona apposta con la macchina (se lui è in macchina). Piccolo incidente, ma sufficiente per parlargli. Se George invece è in moto le ragazze appena si ferma gli sgonfiano le ruote e gli tirano via il serbatoio. Lui esce dal bar dove ha fatto piangere (senza motivo) la barista e le spasimanti sono lì pronte a regalargli un girocollo d’oro da 25.000 euro. Lui non lo accetta, le spasimanti impazziscono e tirano il braccialetto nel fiume dicendo a George: “Erano tutti i miei risparmi, li ho spesi per farti un regalo”. George ringrazia, prende la moto e pur senza serbatoio riparte, trainato da un trattore guidato dalla figlia di un agricoltore del posto che lo porta nella sua azienda agricola e nel fienile lo bacia senza motivo. Il papà della ragazza è contro questa relazione, avendo lei 25 anni. Lei abbandona l’università (Scienze del Territorio a Brindisi) e scappa di casa per mettersi come tante altre ad aspettarlo fuori dalla villa. Clooney si barrica in casa per la prossima uscita e avventura da matti.

Noi uomini di fatica che lavoriamo al porto di Cagliari di solito invece ci innamoriamo della donna in divisa, sia essa vigilessa, agente o altro. Sì, ci piace la donna in uniforme. Anche una donna così così in divisa diventa bellissima, per cui la amo e lascio mia moglie. Che poi è un lasciare per finta, in quanto è facile innamorarsi della collega, o della collega di nostra moglie, che comunque è bella. E l’amo. In pratica nostra moglie l’amiamo però è un amore meno completo, e quindi più bello.