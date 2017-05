Scrivo al Foglio. Risponde SuperQuark

Ieri ho scritto una lettera sperando che andasse persa. La lettera era al Foglio. Il contenuto era questo. Proprio questo. Come contenuto è molto bello ed educato. Direi anche fine. La lettera è arrivata come tutte le altre millecinquecento che ho spedito. A questo punto mi chiedo: perché sono diventato così scemo? Risponde la redazione di SuperQuark. “A furia di fare il cretino nei locali notturni lo sei diventato”. Io: “Come si fa a tornare indietro?”. Risponde la redazione di Airone Magazine: “Non cambia niente, pirla eri pirla rimani, a meno che non ti trovi una morosa potentissima che ti mette in riga. Ma essendo tu pederasta è difficile”. Ciao grazie la rubrica è finita. Dispiace dirlo però causa mancato versamento bollini Inps mi trovo in strada. Che poi è quello che volevo. Ma nemmeno tanto. A domani.