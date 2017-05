Lavorare alle fiere del bestiame

Essendo stato tagliato fuori dai circoli culturali che contano, mi sono ridotto a presentare le fiere del bestiame. In smoking, con il microfono che pende dall’alto, presento le aste del bestiame. Davanti ho una platea di allevatori o curiosi.

Ogni paese ha la sua fiera di bestiame. Si lavora bene. Come presentatori di fiere di bestiame non siamo in molti. Recentemente ho battuto all’asta un cane per 1.200 euro. Compratore anonimo.