Canali e maiali

Ieri (oggi per chi legge) abbiamo iniziato a bere e cantare. Il comune sa tutto, ma fa finta di niente. Sa anche che come hobby si è iniziato a scavare un canale (lungo 40 km circa). Dovrebbe collegare la Darsena di Milano a un magazzino di commercio equo e solidale. Equo e solidale fino a un certo punto. Anche perché, parliamoci chiaro, se una bananiera parte (senza salutare) dal Costa Rica per Rotterdam qualcuno ci deve guadagnare. O lavoriamo gratis? Comunque per sicurezza facciamo anche la pubblicità sul National Geographic, così è difficile che ci fanno l’inchiesta contro.

Tra un arrivo di suini e l’altro ci sono dei periodi in cui c’è poco da fare. Alcuni di noi hanno iniziato a suonare una stanga. Come hobby è sano.

- Andate in campagna, individuate una stanga di legno.

-Fategli due buchi.

-Tirate un filo di ferro tra i due buchi.

-Iniziate a suonare.

Buon divertimento.