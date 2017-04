Affitto volentieri capanni per cacciatori. Siamo sulla rotta migratoria. Dispiace… però! È commercio anche quello. Prima era in uso la mezzadria, cioè metà selvaggina a me come titolare dell’azienda e metà al cacciatore. Adesso mi conviene fare così, cinquecento euro l’ora per l’affitto. Prende tanto o poco il cacciatore tiene tutto. Certo se qualcosa vola nel box del verro conviene lasciarlo lì. Anche il cane da riporto rischia. Quindi non è il caso.

Ieri ho affittato il box a due grandi obesi. Gli ho detto: “Non per essere razzista ma mi raccomando non tirate giù le tende”. I due obesi: “Scusi, si spieghi meglio”. Io: “Certo! L’ultima volta che l’ho dato in uso un box a dei grandissimi obesi loro dopo la doccia tiravano giù le tende per asciugarsi. Non è bello”. Loro: “Ha ragione non è cortese vedere dalla strada due che si asciugano con le tende. Grazie signor Prugnaio”. Non so perché mi chiamano prugnaio.