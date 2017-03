Davvero un uomo più è bello e meno riesce a fidanzarsi?

Anna, volevo chiederti: “Ma è vero che un uomo più è bello e meno riesce a fidanzarsi?”. Ti spiego il motivo di tale domandina. Amore, non è vero tutto quello che ti ho raccontato fino a qui. Mi chiamo Maurizio, ho 52 anni e sono nullafacente. La mia giornata la passo in vari bar del mio quartiere. Alle 6,30 di mattina vado dalla Paola, che ha un bar vicino a me. Qui faccio colazione. Alle 10,15 vado a mangiare uova sode al bar della Enrica. Alle 12,30 mi reco al bar trattoria da Consuelo. Mi fermo fino alle 17,30. Poi vado in un altro bar gestito dalla sorella di Consuelo. Sto lì fino alle 2. Tutte queste bellissime donne mi dicono che a loro gli uomini belli non piacciono. Tu cosa pensi amore?