Lettera al mio unico amore, Anna Falchi

Gentile Anna, dico la verità: ho scritto a diverse attrici che non amo. A voi invece che amo perdutamente mi sono ben guardato da spedirti una lettera d’amore (completa). Mi chiamo Carlo, ho 53 anni e mi sono laureato oggi in Storia. Tesi sulla famiglia Aragonese. Fino a oggi ho lavorato come aiuto dentista in centro a Milano. Come mestiere mi piaceva anche, perché quando il mio titolare cambiava le poltrone da dentista, le vecchie le regalava a me. ùO le caricavo su un vecchio furgone euro 0 e le andavo a vendere sul Baltico. Quando passavo la gente diceva: “Non ho mai visto un furgone inquinare così”.