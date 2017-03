Anna Falchi vorrei ricambiassi il mio amore

Gentile Anna Falchi, sono un parlamentare grillino che preferisce rimanere anonimo (il direttorio non gradisce che ci lasciamo andare a passioni amorose). Anna, vi amo! Da sempre. Di me posso solo dirvi che ho 46 anni (li compio oggi). Prima di fare il parlamentare facevo il coreografo per il balletto del Teatro Stabile di Spoleto. Prima votavo comunista, come tutti quelli che lavorano nel nostro settore (anche il tuo, Anna). Vorrei che tu ricambiassi il mio amore. Per questo ti chiedo se oggi possiamo vederci di nascosto dentro al museo delle tradizioni popolari e contadine all’Eur (al limite se arrivi prima timbra tu per me). Ti aspetto davanti alla bacheca con esposta la caravella con cui Amerigo Vespucci andò a Shangai. Per me quella caravella è falsa. Comunque Anna a noi interessa poco di questa vicenda anche perché poi usciamo subito per prendere un aperitivo (timbro per te, amore). Vorrei abbandonare il M5s per unirmi al gruppo di Ncd in Senato. Amore, non volevo dirti in che ramo del Parlamento lavoro, ma ormai mi sono rivelato.