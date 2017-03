Lettere d'amore a Jennifer Lopez

Prima lettera d’amore a Jennifer Lopez:

Jennifer! Sei troppo bella. Per cui oggi scriverò tutto il giorno lettere d’amore per te. Con calma te le spedisco domani. Un bacio.

Firmato Paolo Hills, direttore commerciale della Hills Corp. Nassau.

Seconda lettera d’amore a Jennifer Lopez:

Amore, ieri le docce pubbliche che ho in gestione da 25 anni sono state messe all’asta. Tu dirai: e allora? Che lettera d’amore è questa? Jennifer hai ragione, non è vero, non ho nessuna doccia pubblica da far andare. Scusami per la bugia ma ti amo tanto e non vorrei che tu pensi ami un’altra. Ti mando un bacio grande. Ti scrivo dopo. Adesso non sono pronto per dirti ti amo! Ti amo e basta. Amore.