Lettera d’amore molto completa a Luisella Costamagna

Gentile amore,

a questo punto voglio dirti tutto: ti amo. Vorrei incontrarti presto. Oggi non posso perché porto i libri in tribunale. Sì, sono fallito. Non ho pagato i creditori, per cui… Comunque può capitare, domani apro un’altra attività. Luisella, sono a conoscenza del tuo No al referendum.

Questo non mi impedisce di amarti.

Volevo soltanto dirti che sarò sotto il palco di qualunque grande manifestazione contro il governo a cui parteciperai a provocare. Urlerò tutto il tempo: “Basta falsi rimborsi spese alle star! Basta serate in nero con la scusa di appoggiare nobili cause!”.

P.S.

Ieri amore ho trovato in una credenza delle noci che erano lì da cinque anni esatti. Subito le ho mangiate. Dici che fanno male? Non penso.

Un bacio,

tuo Maurizio