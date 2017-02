Un airone per Paola Perego

Cara Paola Perego, amore, tanti sostengono che a “Forum” ci sono degli attori a litigare. No! Nelle cinque puntate registrate nella mattinata in cui io ero il portinaio che si lamentava eravamo tutti veri. Io infatti svolgo la mansione di portinaio a Milano, in largo Oliver Hardy 1. Mi trovo bene anche con il mio amministratore. Mi chiamo Mauro, ho 51 anni (li compio oggi). Sono appassionato di botanica. Pensa che gli oltre 26.000 arbusti presenti al Parco delle Cave a Milano li ho catalogati io (e la mia fidanzata). Paola, volevo dirle che sono innamorato di lei. Ieri ho buttato per terra un airone. Lei non ci crederà, ma gli aironi è difficile sbatterli per terra.

Infatti:

A) Non si fanno avvicinare.

B) Se gli dai una spinta oscillano e basta, essendo alti un metro. Il comune non ci crede che ho sbattuto giù un airone.

Vuole che ripeta la prova. Ma secondo lei è giusto? Per me no! Paola, la saluto cordialmente (in questo momento sto partendo per una gita a Ravenna).

Un bacio grande, suo Maurizio

P. S. Se viene suo ospite al programma Antonio Banderas, gentilmente può salutarlo per me? Ancora grazie