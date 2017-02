A cosa servono i registi teatrali, bis

I corsi di Regia Teatrale, special modo quelli di opera lirica, vengono anche chiamati: “Siamo capaci tutti”. Mi spiego: in un’opera lirica c’è già tutto.

-La musica di Verdi

-L’orchestra che sa cosa fare

-I cantanti che sanno il libretto

-La costumista sa quello che deve fare

-Lo scenografo uguale.

Mi spiegate cosa serve il regista teatrale? A dire a Violetta di aprire un cassetto in modo diverso da come lo apre? Ma per piacere… Firmato Dc.

