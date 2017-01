Lettera d'amore bis a Laura Chiatti

Cara Laura Chiatti, volevo dirti che di tutte le attrici sei la più bella. Potremmo vederci adesso? Nell’attesa di una tua risposta ti mando un bacio grande.

Tuo Maurizio

P.s. Per quanto riguarda la scapola alata, penso sia venuta perché per allenare i tricipiti mi alleno a tirar su il sipario della Scala. Faccio quattro serie per dieci ripetizioni. Il sovrintendente dell’Ente Lirico non sa niente. Alla Scala mi fa entrare un mio amico di notte.

Ciao Amore!