Ben vengano le iniziative culturali pop

Non capisco Tomaso Montanari perché si lamenta sul concorso per dirigere il museo di Roswell (New Messico) dove è avvenuto il crash dell’ufo più certificato della storia. Chi dovevano mettere? Uno storico dell’arte? Il museo di Roswell fa 5 milioni di visitatori all'anno. Arrivano da ogni parte del pianeta. Dispiace dirlo ma la gente vuole il circo Barnum. Per cui ben vengano le iniziative pop nella reggia di Caserta. Tipo: Convegno di Zagrebelsky sull'articolo (omissis) della costituzione; saggio dei ballerini dell’Accademia di Danza di Juster Bibier; street Art perché il comune deve assumere a libretto i writers. Modera il dibattito Forattini.