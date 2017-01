Lettera d’Amore a Eliana Monti

Gent.ma Sig.ra Monti, scrivo a lei che è la titolare dell’agenzia fidanzativa più potente d’Europa. In questi anni mi sono iscritto alle sue agenzie delle seguenti città. Udine, Treviso, Como, Varese, Reggio Calabria, Catania, Brindisi. Adesso scrivo a lei per trovare un’ipotetica morosa. Signora Eliana è di lei che sono innamorato. Come il 95 per cento di chi si iscrive alla sua agenzia. Lei è bellissima; una delle donne più belle d’Italia. Sono un regista teatrale di 62 anni. Li compio oggi. Da bambino sono stato rapito. Almeno così sembrava. Gli inquirenti hanno sempre avuto dubbi sulle modalità del fatto. A distanza di 60 anni a lei posso dirlo. Non era vero. Anzi Eliana, non è vero neanche che sono regista teatrale. Non lavoro e come hobby ho quello di buttarmi per terra nelle osterie. Siccome in questi ultimi anni mi sono buttato per terra in tutte le osterie del nord Italia, da oggi cambio hobby. Farò quello che mangia gli alimenti scaduti. Il mio record è aver mangiato un formaggio con data di scadenza 2011. Mi sono trovato benissimo. Il record attuale di questa cretinata lo detiene un nullafacente olandese che ha consumato della mostarda da far fuori preferibilmente nell’ottobre 1991. L’ha mangiata tutta in un programma televisivo della Nbw. Eliana, vorrei per favore incontrarla, non solo per dirle quello che provo per lei ma per candidarla come sindaco a Milano. Vediamoci anche per vedere se come carattere siamo compatibili. Nei suoi computer troverà la mia scheda personale. Lì c’è scritto che faccio volontariato. Non è vero. Però inizio oggi. Anzi, amore; potrei fare il volontario nella sede della tua agenzia fidanzativa a Venezia? Potrei portare a mano le lettere d’amore che gli iscritti all’agenzia si scrivono. Tra loro. Che poi potremmo scriverle noi per loro. Eliana mi inviti alla prossima festa che organizzi per far conoscere gli iscritti? Dovrebbe essere alle Terme di Belfast oggi alle 19. Se è gradita la giacca non c’è problema la compro in zona. Poi finita la festa al limite la butto via. Un bacio. Tuo Maurizio.