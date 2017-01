Lettera d'amore ad Anna L.

Gentile Anna L., volevo iniziare questa lettera dicendo che sono un ragazzo camerunense. Non è vero. Ti amo tantissimo. Non avendo hobby leggo una poesia tutti i giorni. Ella è sempre diversa. La mia più grossa delusione d’amore è stata ieri. La più bella del paese ha messo in fila tutti i maschi della contea per vedere come fissavano il tramonto. Alla fine ha scelto il ragazzo più bello. Come ti spieghi tale atteggiamento?