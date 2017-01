Lettera a Dorothea Wierer. Gentile, vi ho visto ieri al tg sportivo. Siete bellissima. Infatti appena vi ho vista sono saltato per terra. E’ tutto ieri che cerco di scrivervi una lettera d’amore (totale). Non riesco. Questo è vero amore. Nelle altre lettere spedite tramite Foglio no. Dispiace dirlo.