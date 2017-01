Come furono inventate le primarie

Negli Usa tanti anni fa si sentiva l’esigenza di far vantare anche chi non aveva abilità nel canto nella danza e nel lancio del giavellotto. Furono inventate le primarie. Così tutti potevano vantarsi e far innamorare le oche. Questa curiosa abitudine è stata esportata in Italia non da chi ti aspetti. Ma dai comunisti (dispiace dirlo) che hanno sempre visto gli Usa non benissimo.

Ma sì! E’ giusto, facciamo così anche noi.

Firmato Dc

Sezione Boston