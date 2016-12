Il mio lavoro da strillone

Prima di fare questo lavoro ho fatto lo strillone. Giravo dalla mattina alla sera con un pacco di giornali in mano per Seregno e urlavo: “La Notte! La Notte! Costa 500 lire!”. Tante ragazze si innamoravano dello strillone dello strillone, però non lo presentavano in casa. Avevano vergogna. Non so perché, forse perché non avevo il posto fisso. Nel 1975 eravamo, solo in provincia di Milano, 26.000 strilloni. Nel 1985 la metà. Oggi a Milano ce n’è solo uno, mio zio. Ha iniziato a farlo ieri. Per adesso gli piace. Negli anni Settanta uno strillone poteva vendere anche 500 giornali al giorno. Oggi meno, ma nemmeno tanto.