Abominevoli amici. La campagna sui vaccini anti-influenzali della regione Lazio è "paurosamente" bella

L'agenzia romana SuperHumans firma una spettacolare campagna di comunicazione sui vaccini anti-influenzali per la regione Lazio. Nei poster di "Unscary Winter", che iniziano a popolare le strade della Capitale, gli animali e i mostri delle nevi più terrificanti (un gigantesco orso bianco, uno yeti) si trasformano in docili compagni di gioco per chi decide di vaccinarsi: anziani e bambini.



La direzione creativa della campagna è di Luca Albanese e Francesco Taddeucci, l' art director è Federico Angelieri, la copywriter Barbara Bigi. Account Flavia Di Lena, mentre fotografia e post-produzione sono di Davide Bellocchio