La Venezia "mossa” di Polillo in mostra a Parigi

Informatica e fotografia, sono le due grandi passioni di Roberto Polillo, classe 1946, che dal 9 novembre al 30 dicembre, esporrà a Parigi, alla Galerie 111, oltre 70 fotografie della serie “Visions of Venice”. Immagini che sono il frutto del lavoro di approfondimento di una particolare tecnica di ripresa: l'Intentional Camera Movement (ICM). Tempi di esposizione lunghi durante i quali la macchina fotografica viene mossa intenzionalmente per dare un aspetto “artistico” all'immagine. Nella gallery alcuni degli scatti in mostra. Qui tutte le informazioni sull'attività di Polillo come fotografo.