Le immagini più belle del Wildlife Photographer of the Year

Il Wildlife Photographer of the Year è un concorso fotografico organizzato dal Natural History Museum di Londra, il più importante nell'ambito della fotografia naturalistica. Quest'anno, tra circa 50mila immagini, sono state selezionate 99 fotografie che saranno esposte in una mostra allestita nella sede del museo a Londra dal 20 ottobre. Memorial of a species è la foto che ha vinto l'edizione appena conclusa, la 53esima. L'ha scattata Brent Stirton nella riserva di caccia sudafricana di Hluhluwe Imfolozi e immortala un rinoceronte nero appena ucciso e scornato. Stirton si era già aggiudicato il primo premio nella categoria Natura del World Press Photo 2017.