Le immagini del funerale di Jalal Talabani

[È stato il primo presidente non arabo dell'Iraq (e il primo curdo). Jalal Talabani, 83 anni è morto tre giorni fa in un ospedale tedesco. La salma è stata trasportata dalla Germania a Suleymanyah, una delle principali città del Kurdistan iracheno dove, come testimoniano queste foto, migliaia di persone hanno partecipato ai funerali. Per la sua morte ha decretato un lutto di tre giorni. Altrettanto hanno fatto i curdi siriani del Rojava. Una settimana di lutto è stata decisa dal Krg, il governo regionale curdo].

Adriano Sofri, che si trova a Suleymanyah, aveva raccontato della morte di Talabani in due puntate della sua Piccola Posta che trovate qui sotto.

Aperti per lutto Per la morte di Jalal Talabani l’Iraq, di cui fu il primo presidente non arabo (e il primo curdo), ha decretato un cordoglio di tre giorni